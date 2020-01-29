Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı
Haberler » Güncel » Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı - Haber

Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.

29.01.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.01.2020 16:42
Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı

, 'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Vali 'ın talimatları doğrultusunda mardinmasa ekipleri Elazığ Çadırkentte çocuklarına pizza dağıttı.

Vali Yaman, çocukların psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, depremzedelerin yarasının sarılması amacıyla ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler