Mardin Büyükşehir Belediyesinden depremzede çocuklara pizza ikramı
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'daki depremzede çocuklara pizza ikram etti.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda mardinmasa ekipleri Elazığ Çadırkentte çocuklarına pizza dağıttı.
Vali Yaman, çocukların psikolojik açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, depremzedelerin yarasının sarılması amacıyla ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirtti.