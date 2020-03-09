Marcus Thuram: Babam Lilian'dan Öğrendiklerim Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti.

Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti. Kaynak: Dugout