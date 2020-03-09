Marcus Thuram: Babam Lilian'dan Öğrendiklerim
Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti.
09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21
Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti.
Kaynak: Dugout