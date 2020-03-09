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Borussia Mönchengladbach, Lilian Thuram, Fransa, Spor

Marcus Thuram: Babam Lilian'dan Öğrendiklerim

Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti.

09.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:21

Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen ve Fransa futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram'ın oğlu olan Marcus Thuram, babasıyla birlikte büyümenin çocukluğuna ve futbolculuk kariyerlerine olan katkısından bahsetti.

Marcus Thuram: Babam Lilian'dan Öğrendiklerim
Kaynak: Dugout

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