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Manyas'ta vefat eden gaziye askerî tören

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Manyas'ta vefat eden gaziye askerî tören

Balıkesir'in Manyas ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Selahattin Yavuz, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Selahattin Yavuz, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi üyesi 68 yaşındaki Yavuz, kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Gazi Yavuz'un cenazesi, Salur Mahallesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından Kıbrıs gazisi Selahattin Yavuz için kırsal Salur Mahallesinde de tören yapıldı. Salur Çarşı Camiinde öğle namazı sonrası Manyas Müftüsü Abdullah Bostan tarafından kıldırılan cenaze namazını müteakip Bandırma Garnizon Komutanlığı tören mangası eşliğinde gazi Salur Mahallesinde toprağa verildi. Cenazeye Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, Manyas İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Mevlüd Taş, Emniyet Amir Vekili Gökhan Kazanbey, gazi arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

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