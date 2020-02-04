Manisa Valiliği: "Depremde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır"

04.02.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:44

Manisa Valiliği, Akhisar'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.



Valilik'ten yapılan açıklamada, 20.55'te meydana gelen depreme ilişkin, "An itibarıyla depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 4 kişi hafif şekilde yaralanmıştı. Depremde evleri hasar görenler için AFAD tarafından 15 mahallede 400 çadır kurulmuştu.

Valilik, 68 mahallede yapılan hasar tespit çalışmaları sonucu 4 ilçede 596 az, 275 de ağır hasarlı yapı tespit edildiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA