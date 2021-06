MANİSA Soma davasında yeniden yargılamada karar açıklandı

Soma davasında yeniden yargılamada Can Gürkan'a 20, iki sanığa 12,5'ar yıl hapis (2)ÖZGÜR ÖZEL: BU DAVA BİR DAHA GÖRÜLECEKManisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.

ÖZGÜR ÖZEL: BU DAVA BİR DAHA GÖRÜLECEK

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te, 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciası ile ilgili Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, yönetim kurulu üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu'nun hakkında çıkan karara madenci aileleri ve avukatları tepki gösterdi. Duruşmanın ardından madenci aileleri, avukatlar, STK ile parti üyeleri açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, davanın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Özel, "Yine beklenen oldu. Buradaki insanlar, mücadeleyi hiç bırakmadılar. Ama birbirlerine günahları üzerinden bağlı olanlar bugün burada gereğini yaptı. Can Gürkan'ı içeride tutamazlardı. Peşini bırakmayacağız. 87 hafta gelip aynı koltukta nasıl oturduysak, Yargıtay'ın önünde de Anayasa Mahkemesi'nin önünde olacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu davayı takip etmeye devam edeceğiz. Birbirine ahlak üzerinde, birbirine sevgi üzerinden, birbirine alın teri üzerinden bağlı olanlar eninde sonunda kazanacak. Size söz veriyoruz. Bu dava bir daha görülecek ve o dava bittiğinde bugün kazandım sananlar mahkum olacak. Bugün kaybettiğini düşünenlerde, buraya çıkıp, 'Oh be bu sefer adalet kazandı. Biz kazandık' diyecekler söz veriyoruz. O gün kundakta, kucakta, pusette olanlar bugün 'Soma için adalet' diye pankart taşıyor. O gün 10 yaşında olanlar bugün avukat olmak için okul okuyorlar. O gün gözü yaşlı annelere söz verdik, o sözü tutmak namus borcumuzdur" dedi.

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALMADILAR'

Madenci avukatlarından Can Atalay da mahkemenin verdiği kararı eleştirdi. Sanıkların hak ettikleri cezayı almadıklarını söyleyen Atalay, "Bu feryat figanın nedeni duyulan acı değil. Bu insanlar kendi acılarını soğutmak için 7 yıldır adalet diye tutunuyorlar. Bu acı dinmez. Kundaktaki bebek duruşma salonlarında büyüdü. Yargıtay, geçtiğimiz eylül ayında sanıklara önce olası kattan ceza verdi. Sonrasında üyeleri değiştirilerek olmayacak bir yöntemle kendi kararını bozdu ve bilinçli taksirle ceza verilmesi gerektiğini söyledi. Bugün Can Gürkan, Adem Osmanoğlu ve Efkan Kurt'a bilinçli taksirden hüküm kuruldu. Birçok işçi kardeşlerimizin ölümünden sorumlu olduğu açık olan Haluk Evinç beraat etti. Sonuç olarak Gürkan için 20 yıl, diğer iki sanık için 12 yıl 6 şar ay ceza verildi. Hak ettikleri cezanın çok altında bir ceza verdiler. Nisan 2020'de çıkan Alaattin Çakıcı affı olarak bilinen düzenleme sonrasında yatarları ciddi biçimde azalmıştı. Dolayısıyla taksirle işlenen suçlar için infaz düzenlemesi gelirse bir gün bile yatmazlar. Bu memlekette kimse ekmeğini kazanırken, öldürülmesin diyedir davamız" dedi.

'CEZALAR YÜREKLERİ TATMİN ETMEYECEK'

Manisa Baro Başkanı Ali Arslan verilen cezaların yürekleri tatmin etmeyeceğini söyledi. Arslan, "Sözcükler duygularımızı anlatmaya yeterli olmuyor. Soma'da bir facianın olacağı 7 yıl önce söylenmişti. Kısa bir süre sonra facia gerçekleşti ve 301 madencimiz şehit oldu. Facianın geleceği belli olmasına rağmen önlem alınmadı. Gerçekleri anlatma süreci 7 yıl sürdü. Bugün kazandığını zannedenler aslında kaybedenlerdir. Yarınlarda, buralarda hak arayanlar ve direnenler kazandığını görecektir. Bugün verilen cezalar hiçbir zaman bizleri tatmin etmeyecektir. Süreç işlemeye devam edecek. Dünlerde yargıya müdahale ederek kazandığını sananlar yarınlarda kaybettiklerini görecekler" diye konuştu.

'BU DAVA BURADA BİTMEDİ'

Soma maden faciasında oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden İsmail Çolak, yargılamanın adil olmadığını savundu. Çolak, "Yargıtay'ın bozmuş olduğu karar burada onandı ve tekrar bir cinayete tanıklık ettik. Bu dosyada adil bir yargılanma olmadı. Birkaç kişi göstermelik olarak yargılandı. Biz bunları asla unutmayacağız. Bu dava burada bitmedi. Bu davanın bir de Anayasa Mahkemesi var. Avukatlarımızla ne yapabileceğimizi konuşacağız ve bu davanın peşini bırakmayacağız. İnsanlar bir daha katledilmesin diye mücadele ettik" diye konuştu.

Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak da, "Can Gürkan hakkında beklediğim karar çıktı. Yeniden yargılanma başladığında ilk celselere de bu yüzden gelmemiştim. Son gün gelmek istedim. Yargıya güveniyorduk ancak adalet adliye duvarlarında asılı kaldı. Biz torunlarımıza gurur duyacakları bir mücadele bırakmak istiyoruz. Bu kararı veren mahkeme başkanı yarın çocuklarına ne diyecek?" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Faciada yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın eşi Naciye Kaya da, "Sadece ölen 301 madenci için adalet arıyoruz. Olmadı, başaramadık. Biz bir daha 301'ler yaşanmasın diye uğraştık. Bizi her gün öldürdüler ve son darbeyi de vurdular. Adalet yerin altında kalsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı