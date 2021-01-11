Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Ahmetli ve Kula ilçesindeki bazı alanların 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.