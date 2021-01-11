Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi

11.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:44
Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Ahmetli ve Kula ilçesindeki bazı alanların 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Manisa'nın Ahmetli ve Kula ilçesindeki bazı alanların 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilana göre, Manisa'nın Ahmetli ilçesi Canbazlı Mahallesi'nde korunması gerekli kültür varlıklarından olduğu anlaşılan alanının "Canbazlı Kırsal Arkeolojik Alanı" ismiyle 3'üncü derece sit alanı olması kararlaştırıldı.

Kula ilçesi Balıbey Mahallesi'ndeki korunması gerekli kültür varlığı alanı da "Balıbey Kırsal Arkeolojik Alanı" ismiyle 3'üncü derece sit alanı olarak tescillendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ziya Selçuk İlker Başbuğ Mustafa Şentop Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan İrem Derici Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ömer Bayram Sergen Yalçın İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçesindeki bazı alanlar 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olarak tescillendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 10:45:24. #1.15#
title