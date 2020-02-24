Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi
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Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi

Manisa'da, deprem nedeniyle duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştuğu ileri sürülen 7 katlı apartman, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

24.02.2020 20:32 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:04
Manisa'da yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi

'da, nedeniyle duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştuğu ileri sürülen 7 katlı apartman, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerindeki sarsıntıyla dışarı çıkan Şehzadeler ilçesi Murat Caddesindeki Uzun Apartmanı sakinleri, binanın iç ve dış duvarları ile kolonlarında çatlamalar meydana geldiğini ileri sürerek 'ne başvurdu.

Binada inceleme yapan ekipler apartmanın mühürlenmesine karar verdi.

Uzun apartmanı sakinlerinden Talip Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, apartmanlarının son yaşanan depremlerle çok hasar gördüğünü, duvarlarının yarılıp, kolonların patladığı söyledi.


Sezer, şöyle konuştu:


"Biz bu binanın durumunu belediyeye bildirdik. Belediye ekipleri gelip rapor tuttu ve binayı mühürlediler. Benim 5 tane çocuğum var. Ben bu çocuklarla nereye gideceğim. Benim durumum yok, kredi çektim ev aldım."

Kaynak: AA
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