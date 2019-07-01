Manisa'da üzüm bağında eski top mermisi bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında patlamamış eski top mermisi bulundu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağında patlamamış eski top mermisi bulundu.
Kavaklıdere Mahallesi'nde traktörüyle üzüm bağını süren Mehmet İgan, pulluğa takılan metal cismi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ekipler, cismin Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen patlamamış top mermisi olduğunu tespit etti.
Top mermisi, uzman ekiplerin kontrolünde patlatılarak imha edildi.
Kaynak: AA
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