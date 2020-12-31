Manisa'da SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
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Manisa'da SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

31.12.2020 18:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:16
Manisa'da SİT alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde birinci derece SİT alanında iş makinasıyla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde birinci derece SİT alanında iş makinasıyla kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükbelen Mahallesi yakınlarındaki birinci derece SİT alanında ekskavatörle kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, bölgede kazı yapan M.B. (349 ile A.Ü'yü (48) suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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