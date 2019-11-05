05.11.2019 20:51 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:51

Manisa'da iş arayan ve işvereni buluşturan program

42 özel sektör firması ile 6 kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere 48 stantta iş arayanlar ve işverenler birebir görüşme imkanı buluyor

İş-Kur İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temür:

"Biz 2002 yılında yılda ortalama 24 bin işe yerleştirme yapıyorduk. 2018 yılında işe yerleştirmede aracı olduğumuz sayı yaklaşık bir milyon 240 bin"

MANİSA - Manisa'da iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için düzenlenen '12. Manisa İstihdamda Buluşma Günleri' başladı.

Manisa İş Kurumu (İş-Kur) Müdürlüğünce bu yıl 12.'si düzenlenen 'İstihdamda Buluşma Günleri' işverenler ile iş arayanları buluşturuyor. 42 özel sektör firması ile 6 kamu kurum ve kuruluşu olmak üzere 48 stantta iş arayanlar ve işverenler birebir görüşme imkanı buldu. 2 gün sürecek etkinlik ile istihdamda ivme kazandırılması hedefleniyor. Bir otelde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Manisa İş-Kur Müdürü Eşref Aslan yaptı. Tek bir alanda bilgi ve becerinin yeterli olmayacağını vurgulayan Aslan, "Hane gelirlerinin sınırlı, ihtiyaç ve tüketim kalemlerinin ise günden güne arttığı bu çağda kişinin sadece bir alandaki mesleki bilgi ve beceriye sahip olması kesinlikle yetmemektedir. Gerek mesleki bilgi ve becerileri çeşitlendirmemiz gerekse de kültürel alanda hayat mücadelesinde başarılı olabilmemiz için çokça okumalı, çokça araştırmalı ve kafa yormalıyız. Çalışma hayatının en önemli taraflarından biri de iş verenlerdir. İstihdam oluşturdukça üretimin katma değerini arttırdıkça ekonomimiz canlanacak ve ülke kalkınması da o denli gerçekleşecektir" dedi.

İstihdamla ilgili genel olarak dar kapsamlı düşünüldüğünü savunan Manisa TSO Başkanı Mehmet Yılmaz, "İstihdamla ilgili biz hep dar kapsamını ele alıyoruz. O da bireye iş bulmak. Ama bir de geniş kapsamı var. Tüm enstrümanların birlikte kullanılması. Emek, sermaye, iş gücü, toprak ve diğer paydaşlarıyla beraber bir bütünü oluşturması. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde oluşan potansiyelin bugün tamamını kullanıyor desek yanlış bir tabloyla karşı karşıya kalırız. Son 10 yılı incelediğimiz zaman bazı sektörlerdeki istihdamın çok aşağıya doğru itildiğini görüyoruz. Ama bazı yeni gelişen bazı sektörlerde de yeni gelişen istihdam ve bu istihdama bağlı olarak yeni gelişmelerin olduğunu görmekteyiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Milli Savunma Sanayi Projesi ortaya kondu. Bu Milli Savunma Sanayi Projesinde geçmişe dönük baktığımız rakamlarla bugünkü rakamları karşılaştırdığımız zaman çok büyük bir oran ortaya çıkıyor. Ama Türkiye aynı zamanda tarım ve sanayi ülkesi. Sanayideki gelişmelerde son 5 yılda özellikle mesafe kat ettik. Ama eğer tarımdaki istihdamı biz reel sektörle beraber belli bir seviyeye çıkaramıyorsak oradaki sorunu da belirli bir boyutta aşma noktasında programlar uygulamak durumundayız" ifadelerini kullandı.

"Biz 2019 yılında sadece 30 milyon aktif iş gücü programlarına bütçe ayırdık"

Özellikle gençlere yönelik daha iyi fırsatlarda iş bulmaları noktasında aktif iş gücü programlarını hayata geçirdiklerini anlatan İş-Kur İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temür, şöyle konuştu:

"Temel sorun gençlerimiz iş bulma sürecine ne zaman başlayacak? Biz yaptığımız araştırmalarda öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş bulma sürecine gidiyorlar. Bizim buradaki en büyük yanılgımız bu. 'İş, okulda biter' noktasında 81 ilde üniversite irtibat noktalarımızı hayata geçirdik. Öğrencilerimize; işe nasıl ulaşılır, iş nasıl bulunur, CV nasıl hazırlanır, işverenin beklentileri nelerdir? gibi konularda aktif eğitimler vermekteyiz. Biz 2002 yılında yılda ortalama 24 bin işe yerleştirme yapıyorduk. 2018 yılında işe yerleştirmede aracı olduğumuz sayı yaklaşık bir milyon 240 bin. Biz 2019 yılında sadece 30 milyon aktif iş gücü programlarına bütçe ayırdık. Bunu ayırmamızın temel sebebi gençlerimizi, işsizlerimizi daha iyi bir meslek sahibi yapmak."

Gelişmiş ülkelerin temel özelliğin mesleki eğitime önem vermek olduğunu aktaran Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Bizim de Ahilik teşkilatımız, çıraklık teşkilatlarımız var. Bunlar yüz yıllardır bizim geleneğimizde, kültürümüzde olan şeyler aslında. Ama 1995-2000 yıllarında özellikle kat sayı problemi oluşturularak bu ülkede meslek liselerini bitirdik. En az 10-15 yıl kaybettik. Bir ülke gelişip kalkınacaksa mesleki eğitimden başka yöneleceğimiz bir alan yok. Gidin Almanya'ya bakın. Daha 5 yıl öncesine kadar dünyada en fazla ihracat yapan ülke idi. Bir trilyon 350 milyar dolar ihracatı vardı. Onu şimdilerde Çin geçti. Almanya hala ikinci sırada. Almanya'nın temel özelliği liseden mezun ederken, yüzde 70'ni meslek mensubu yaparak mezun ediyor. Yüzde 30'unu üniversiteye gönderiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet Deniz, MCBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kazaz ve Daire Başkanı Sinan Temür tarafından en çok istihdam sağlayan işyerlerine teşekkür belgesi verildi. Daha sonra organizasyonun açılış kurdelesi kesildi. Ardından açılan stantlar ziyaret edilerek, işveren ve vatandaşlarla sohbet edildi.

"İnşallah beklediğimiz gibi olur. Uzun süredir işsizlik yaşıyoruz"

Etkinlikte iş başvurusunda bulunan Ahmet Kale, "Fuarımız güzel. İnşallah beklediğimiz gibi olur. Uzun süredir işsizlik yaşıyoruz. Belli başlı yerlere gittik ama sonuç alamadık. Böyle bir yerin açılması bizim için çok iyi oldu" dedi.

Firma sorumlusu Rabia Eroğlu ise "Yoğun bir katılım var. Çok güzel bir organizasyon oluyor. Daha çok üretim departmanına personel alımı yapıyoruz" diye konuştu.

Uzun süredir iş bulma konusunda sıkıntı çektiğini aktaran Esra Burcu da "Böyle bir fuarın açılıp bizlere ulaştırılması gerçekten çok güzel bir uygulama. Özellikle seçebilme özgürlüğümüzün olması ayrı bir avantaj sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kazaz, İş-Kur İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Sinan Temür, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Başkan Danışmanı Nihat Akyol, kurum müdürleri, işadamları, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Öte yandan etkinlik, Manisa İş-Kur Müdürlüğü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (MTSO), Manisa Ticaret Borsası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB), Manisa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü gibi kurumlar tarafından da destekleniyor.

Kaynak: İHA