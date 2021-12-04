Manisa'da halı sahada ölen üniversite öğrencisine ilk müdahale kamerada

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halı sahada maç yaparken fenalaşarak hayatını kaybeden 19 yaşındaki İbrahim Akyüz'ün bayıldığı ve sağlık ekibinin müdahale ettiği anları, güvenlik kamerası kaydetti.

Dün, Güzelyurt Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki halı sahada yaşanan olayla ilgili kamera görüntülerinde, üniversite öğrencisi Akyüz'ün maç sırasında kendisini kötü hissetmesi ve saha kenarında bir süre beklemesi, daha sonra yere yığılması yer alıyor.

Görüntülerde sahaya koşarak giren ambulans ekibinin kalp masajıyla müdahalesi de görülüyor.

Arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken fenalaşan İbrahim Akyüz, dün kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri

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