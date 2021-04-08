Manisa'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde tırın kamyonete çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde tırın kamyonete çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolu Kavacık rampasında, Cuma Göçgün'ün (43) kullandığı 46 FA 297 plakalı ayakkabı yüklü tır, aynı yönde giden Kamil Çevik (58) idaresindeki 43 KF 646 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, tır sürücüsü Cuma Göçgün, kamyonet sürücüsü Kamil Çevik, kamyonet içinde yolcu olarak bulunan Sadi Karaarslan (56) ve Mehmet Hüseyin Kocadağ (62) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumu ağır olan Mehmet Hüseyin Kocadağ ise burada yapılan tedavinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak