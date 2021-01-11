Son dakika haberleri | Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

11.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:02

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Buldan ilçesi yönünden Manisa'nın Alaşehir ilçesi istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen biber yüklü Moldova plakalı tır, Sarıgöl çıkışında virajı alamayarak devrildi.

Yaklaşık 150 metre sürüklenen tır, alev aldı. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tırın ön tarafına müdahale ederek, hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün sıkışan cesedini araçtan çıkarmayı başardı.

Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haberleri | Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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