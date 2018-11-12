Manda Yetiştiricileri Bilgilendirildi

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından manda yetiştiricilerine yönelik tarımsal destekler ve örgütlü yetiştiricilik hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çaycuma Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, Hayvancılık Sağlığı Şube Müdürü Sadık Keleş, Çaycuma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, müdürlük veteriner hekimleri ve üreticiler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Tarım ve Orman Müdürü Çataklı, "Yöremizde istenilen sayıda manda olmamasına rağmen 'Çaycuma Manda Yoğurdu' diye bir markamız var. Bu markayı mandacılığı geliştirerek ve il genelinde bin 540 olan manda sayısını artırarak korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Manda sayısını bölgede artırmak için çabalarının ve çalışmalarının devam ettiğinin vurgulayan Çataklı, şöyle konuştu:

"Özellikle geçen yıl uyguladığımız eski valimiz Sayın Ahmet Çınar'ın da desteklerini aldığımız bin 500 lira tutarındaki manda dağıtım projemiz ilimiz mandacılığına ivme kazandırmıştır. Bundan sonra gerek soy kütüğü gerekse halk elinde ıslah projelerine odaklanıp devletin verdiği desteklerden daha fazla yararlanmamız gerekiyor."

Toplantıda, veteriner hekimler devletçe verilen desteklerle ilgili sunum yaptı.

Manda yetiştiricilerinin görüş, öneri ve soruları dinlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Sadık Keles de mandacılığın teknik durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kısa sürede çalışmaların tamamlanması ve daha fazla devlet desteğinden yararlanarak mandacılığın istenilen düzeye getirilmesi, kurulu olan birliğin yaşatılması, marka değeri taşıyan manda yoğurdunun pazar değerinin korunması yönünde görüş birliğine varılarak toplantı sona erdi.