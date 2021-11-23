Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in kovulması taraftarlarda karmaşık duygulara neden oldu. Solskjaer'in kulüp efsanelerinden olması biraz burukluk yarattı. Manchester United taraftarı fenomen Katrina Maria, Solskjaer'in ayrılığı sonrası paylaştığı fotoğrafla sosyal medyaya damga vurdu. Katrina, hem sevinç hem hüzün yaşayanlardan.

Cristiano Ronaldo transferi sonrası şaha kalkması beklenen Manchester United'da büyük çöküş başladı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gelen mağlubiyetler United'ı derinden salladı.

Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

United tarihinin efsane forvetlerinden olan Solskjaer'e gösterilen sabır en sonunda tükendi. Taraftarlar uzun süredir gitmesini istiyordu ancak yönetim son ana kadar bekledi.

Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

Ayrılıktan sonra bir diğer eski futbolcu Michael Carrick'in takımın sorumluluğunu üstleneceği bildirildi. Carrick, kısa süre içinde etkileyici bir futbol oynatabilirse görevi de kapabilir.

Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

Katrina Maria, Solskjaer'in ayrılığı sonrası dikkat çeken bir veda paylaşımı yaptı. Güzel fenomen, "Her şey için teşekkürler Ole. Harika bir karakter ve gerçek United efsanesi. Ama artık güle güle deme zamanı geldi. Artık bitmeliydi" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma kısa süre içinde etkileşim yağdı.

Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

Faroe Adaları doğumlu Maria, EURO 2020'de Danimarka'yı desteklemişti. Maria, "İki ülkenin ortasındayım. Sonuçta orada yaşıyor sayılırım" demişti.

Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

Son Dakika: Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı

Son Dakika: Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title