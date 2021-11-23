Manchester United'daki ayrılıktan sonra Katrina Maria'nın yaptığı paylaşım olay oldu

Cristiano Ronaldo transferi sonrası şaha kalkması beklenen Manchester United'da büyük çöküş başladı. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde gelen mağlubiyetler United'ı derinden salladı.

SABIR TÜKENTİ

United tarihinin efsane forvetlerinden olan Solskjaer'e gösterilen sabır en sonunda tükendi. Taraftarlar uzun süredir gitmesini istiyordu ancak yönetim son ana kadar bekledi.

CARRICK ALIYOR

Ayrılıktan sonra bir diğer eski futbolcu Michael Carrick'in takımın sorumluluğunu üstleneceği bildirildi. Carrick, kısa süre içinde etkileyici bir futbol oynatabilirse görevi de kapabilir.

"ARTIK GÜLE GÜLE"

Katrina Maria, Solskjaer'in ayrılığı sonrası dikkat çeken bir veda paylaşımı yaptı. Güzel fenomen, "Her şey için teşekkürler Ole. Harika bir karakter ve gerçek United efsanesi. Ama artık güle güle deme zamanı geldi. Artık bitmeliydi" ifadelerini kullandığı bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma kısa süre içinde etkileşim yağdı.

GÖNLÜ DANİMARKADA'DA

Faroe Adaları doğumlu Maria, EURO 2020'de Danimarka'yı desteklemişti. Maria, "İki ülkenin ortasındayım. Sonuçta orada yaşıyor sayılırım" demişti.

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