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Manchester City'yi deviren Lyon yarı finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Olympique Lyon, Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu ve yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

Manchester City'yi deviren Lyon yarı finalde
15.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:26

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Olympique Lyon, Manchester City'yi 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu ve yarı finalde Bayern Münih'in rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında Manchester City ile Lyon karşı karşıya geldi. Portekiz'in Lizbon şehrinde Jose Alvalade Stadı'nde oynanan zorlu karşılaşmayı Hollandalı hakemler Danny Makkelie, Mario Diks ve Hessel Steegstra yönetti. Lyon karşılaşmada 24'üncü dakikada Maxwell Cornet ile 1-0 öne geçti. İlk yarısı 1-0'lık Lyon üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada Manchester City, ikinci yarıya beraberlik parolasıyla başladı. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Kevin de Bruyne ile durumu 1-1'e getirse de Lyon, 79 ve 87'de Dembele ile durumu 3-1 getirerek tur atlayan taraf oldu. Fransız temsilcisi yarı finalde, çeyrek final maçında Barcelona'yı 8-2 mağlup eden Bayern Münih'in rakibi oldu. Diğer yarı final maçında ise Leipzig ile Paris Saint-Germain final için mücadele edecek.


Kaynak: DHA

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