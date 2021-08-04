MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARIN YOLCU UÇAĞINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI
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MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARIN YOLCU UÇAĞINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 8'inci gününde devam eden yangınları yolcu uçağının penceresinden cep telefonu kamerasıyla çeken bir yolcunun kaydettiği görüntülerde alevlerin yok ettiği ormanlık alanın genişliği yürek sızlattı.

Antalya'da 8'inci gününde devam eden yangınları yolcu uçağının penceresinden cep telefonu kamerasıyla çeken bir yolcunun kaydettiği görüntülerde alevlerin yok ettiği ormanlık alanın genişliği yürek sızlattı.

Antalya'da bir haftadır süren orman yangınlarında söndürme çalışmaları sürerken, zarar gören alanlar, kente havayolu ile gelen bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Uçağın Antalya Havalimanı inişi için pilotunun yolcuları emniyet kemeri takması yönünde uyarı yaptığı andan itibaren görülmeye başlanan dumanlar, Antalya'nın doğu ilçelerinde gökyüzünü sardı. Uçaktaki yolcunun telefon kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yanan alanların genişliği yürek sızlattı. Görüntülerde söndürme çalışmalarının devam ettiği bölgeler ile alevlerin yükseldiği ormanların görüntüleri de yer aldı.

MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARIN YOLCU UÇAĞINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARIN YOLCU UÇAĞINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARIN YOLCU UÇAĞINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI
MANAVGAT'TA YANAN ORMANLARIN YOLCU UÇAĞINDAN KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜSÜ YÜREK SIZLATTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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