Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti
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Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti

23.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 22:19

Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararı nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikmeye başladı.

Maltepe Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının ardından alınan grev kararı nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikmeye başladı.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve işçiler grev kararı aldı.

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, sokaklarda, toplanmayan çöpler birikmeye başladı.

Başta Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.

Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti
Maltepe'de grev nedeniyle toplanmayan çöpler sokaklarda birikti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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