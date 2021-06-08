Maltepe'de baraj kenarında bir kadının cesedinin bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
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Maltepe'de baraj kenarında bir kadının cesedinin bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Maltepe'de baraj kenarında bir kadının cesedinin bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nda boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Şahigül Buluş'un (37) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Maltepe'de Başıbüyük Barajı'nda boğazı kesilmiş halde cansız bedeni bulunan Şahigül Buluş'un (37) ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 5 Haziran'da Başıbüyük Barajı'na balık tutmaya giden vatandaşlar tarafından cesedi bulunan Buluş'un ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheliler S.B. ve M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.T. tutuklanırken S.B. isimli kadın adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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