Maltepe'de 200 Personelle Kar Mücadelesi

Maltepe Belediyesi, 2000 personelle kar mücadelesi verdi.

İstanbul'da kısa bir süre etkili olan kar yağışı sırasında 200 personel ve araçlarla çalışma yapan Maltepe Belediyesi, buzlanmaya karşı 300 ton tuz kullandı. Belediye Başkanı Ali Kılıç da sabahın erken saatlerinde yollara düşerek, ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Üç vardiya halinde çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar yolların buz tutmamasına engel oldu.

İlçe genelindeki okul, cami ve sağlık merkezlerinin önünde de tuzlama çalışması yapan ekiplere, 2 kepçe, 4 kar küreme aracı, tuzlama aracıyla birlikte 4 açık araç eşlik etti.

Sokak hayvanları unutulmadı

Veteriner İşleri Müdürlüğü de, özellikle ormanlık alanlara yakın bölgelerde yaşayan sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışması gerçekleştirdi. 2018'in ilk iki ayında 850 hayvanı tedavi eden veteriner ekipleri, sağlık problemi olan sokak hayvanlarını da tespit ederek ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. - İSTANBUL