Malkoç - Kamu Denetçiliği Kurumu Bilgilendirme Toplantısı

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Toplantıya katılanlardan detaylar

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması Beypazarı'nda Kamu Denetçiliği Kurumu bilgilendirme toplantısı

ANKARA (AA)- Beypazarı ilçesinde Kamu Denetçiliği Kurumu bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yaptığı konuşmada, kamu yönetiminde iyi yönetim ilkelerini yerleştirmeyi, idarecilerin uygulamalarında adalet ve hakkaniyet yolunu göstermeyi amaçladıklarını söyledi.



Kurumun, tarafsız, bağımsız uzman ve güvenilir olduğunu anlatan Malkoç, "Kamu Denetçiliği Kurumu işlerini gayet güzel yapan, sizlerin sorunlarıyla ve dertlerinizle ilgilenen bir kurum. Bu açıdan Beypazarı'na gelerek kurumumuzu, anlatalım istedik. Vatandaşla, kurumlar arasında köprü vazifesi görevi yapıyoruz ve sorunları çözmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Toplantıya protokol üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.