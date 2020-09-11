Malkara'da hayırsever iş adamı tarafından yaptırılan caminin temeli törenle atıldı Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde hayırsever iş adamı Ömer Halıcı tarafından yaptırılan caminin temeli, törenle atıldı.

Malkara Organize Sanayi Bölgesi'nde hayırsever iş adamı Ömer Halıcı tarafından yaptırılan caminin temeli, törenle atıldı.

Ömer Halıcı'nın, dedesi Hacı Ahmet Halıcı adına yaptıracağı caminin temel atma töreninde konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, hayırsever iş adamına teşekkür etti.

Yıldırım, caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Malkara Müftüsü Safi Çınar ile Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek'in okuduğu duanın ardından ilk harcın atılması için butona basan Vali Yıldırım, caminin belirtilen süreden önce bitirilmesini istedi.

Yıldırım daha sonra Ömer Halıcı'nın Malkara OSB'deki fabrikasını gezdi.

Temel atma törenine Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA