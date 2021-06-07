Son dakika haberleri | Mali'de darbe sonrası atanan başbakan görevine başladı
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Son dakika haberleri | Mali'de darbe sonrası atanan başbakan görevine başladı

Son dakika haberleri | Mali'de darbe sonrası atanan başbakan görevine başladı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mali'de 24 Mayıs'ta düzenlenen darbenin arkasındaki isim Assimi Goita'nın, yemin ederek cumhurbaşkanı olmasının ardından Başbakan olarak atanan Chogeul Maiga da görevine resmen başladı.

Mali'de 24 Mayıs'ta düzenlenen darbenin arkasındaki isim Assimi Goita'nın, yemin ederek cumhurbaşkanı olmasının ardından Başbakan olarak atanan Chogeul Maiga da görevine resmen başladı.

Başkent Bamako'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı yemin töreninin ardından yayımlanan genelgeye göre, geçen hafta Goita tarafından Başbakan olarak atanan Maiga'nın görevi resmiyet kazandı.

Yenilik için Yurtsever Hareket isimli partinin kurucusu 63 yaşındaki Maiga, 18 Ağustos 2020'deki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın istifası için eylemler yapan M5-RFP isimli muhalefet platformunun öne çıkan isimleri arasında yer alıyordu.

Darbe sonrası Gana'da düzenlenen olağanüstü zirvede bir araya gelen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Albay Goita'nın, kendini Cumhurbaşkanı ilan etmesinin ardından Başbakanlık görevine sivil bir ismin getirilmesini talep etmişti.

9 ayda ikinci darbe

Ağustos 2020'deki darbenin de arkasındaki isim olan Albay Goita, 24 Mayıs'ta yapılan kabine değişikliğinin usullere uygun olmadığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin gözaltına alınması emrini vermişti.

Goita, akabinde kendisini Cumhurbaşkanı ilan ederken, Ndaw ve Ouane ise 27 Mayıs'a kadar bir önceki darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Keita'nın da tutulduğu Kati kışlasında alıkonulmuştu.

Ndaw ve Ouane, 27 Mayıs'tan bu yana hala ev hapsinde tutuluyor.

Uluslararası toplumdan yaptırım

Mali'nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar, 9 ay içinde yaşanan ikinci darbenin akabinde bu ülkeye yaptırım uygulama kararı almıştı.

ECOWAS ile Afrika Birliği ve Uluslararası Frankofoni Örgütü, Mali'nin üyeliğini askıya almıştı.

Fransa da Mali ile yürüttüğü ortak askeri operasyonları askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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