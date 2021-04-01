Mali'de kaçırılan İsviçreli misyonerin cesedine ulaşıldı
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Mali'de kaçırılan İsviçreli misyonerin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Mali'de kaçırılan İsviçreli misyonerin cesedine ulaşıldı

Mali Dışişleri Bakanlığı, 5 yıl önce kaçırılan ve geçen yıl öldürülen İsviçreli misyoner Beatrice Stockli'nin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Mali Dışişleri Bakanlığı, 5 yıl önce kaçırılan ve geçen yıl öldürülen İsviçreli misyoner Beatrice Stockli'nin cesedine ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) görevlilerinin güvenlik güçlerine kimliği belirlenemeyen bir ceset teslim ettiği ve yapılan DNA testi sonucunda cesedin, geçen yıl öldürülen İsviçreli misyoner Stockli'ye ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İsviçre hükümetine ve Stockli'nin ailesine başsağlığı mesajı ileten Mali Dışişleri Bakanlığı, katillerin bir an önce bulunup yargılanması için çalıştıklarını ifade etti.

İsviçre hükümeti, Ekim 2020'de, Mali'nin Timbuktu bölgesinde silahlı kişilerce 8 Ocak 2016'da kaçırılan Stockli'nin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Stockli, 2012 yılında da kaçırılmış ve 10 gün sonra serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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