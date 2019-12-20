Malezya eski Başbakanından, Moğol kadını öldürttüğü suçlamalarına yeminli ret

20.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:48

KUALA Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak, 13 yıl önce Moğol bir kadının öldürülmesi emrini verdiğine dair iddiaları yemin ederek reddetti.

Ülkesinde çok sayıda yolsuzluk suçlamasıyla da karşı karşıya olan Necip, başkent Kuala Lumpur'da bir camide cuma namazından sonra yemin ederek, Ekim 2006'de katledilen mankenin ölümünde hiçbir rolü olmadığını belirtti.

Necip, "Asla kimseyi Altantuya Shaariibuu adlı Moğol vatandaşı birini öldürmeye yönlendirmedim. Ölen kişiyi ne gördüm ne de kendisiyle tanıştım. Eğer yalan söylüyorsam, Allah'ın laneti üzerime olsun. Eğer doğruyu söylüyorsam, bana iftira atanları Allah lanetlesin." ifadelerini kullandı.

İddiaları şu anki hükümetin kendisine itibar kaybettirerek susturma girişimi olarak yorumlayan Necip'e yemini sırasında eşi Rosman Mansor ve destekçileri eşlik etti.

Moğol asıllı Altantuya Shaariibuu, 13 yıl önce 28 yaşında ve hamileyken bir ormanda vurulmuş, ardından askeri plastik patlayıcılarla cesedi yok edilmişti.

Cinayetle ilgili, o dönem Necip'in korumalığını yapan Azilah Hadri ile Sirul Azhar Umar suçlu bulunmuştu. Sirul temyizini beklerken Avustralya'ya kaçmıştı.

Necip'in yardımcılarından, mankenin sevgilisi Razak Baginda, cinayeti teşvik etmekle yargılanmış ancak beraat etmişti.

İdam cezasıyla karşı karşıya olan Azilah Hadri, yeniden yargılanma talep etmiş, "casus" olduğu gerekçesiyle Moğol kadının öldürme emrini Necip'in verdiğine dair yeminli ifade vermişti.

Altantuya'nın, Necip Rezak'ın karıştığı yolsuzlukları ifşa etmesini önlemek için öldürüldüğü iddia ediliyordu.

Eski başbakanın geçen yıl seçimleri kaybetmesinin ardından yeni hükümet, Moğol kadının ölümüyle ilgili soruşturmaları yeniden açmıştı.

Necip, 42 münferit suçtan yargılanıyor



Malezya Yüksek Mahkemesi, 11 Kasım'da Necip'in 1MDB fonundan 42 milyon ringgiti (59 milyon Türk lirası), kurumun iştiraki "SRC International" üzerinden kişisel banka hesaplarına aktardığı suçlamasıyla açılan davanın görülmesine karar vermişti.



Necip Rezak, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında aralarında "emaneti suistimal", "gücü kötüye kullanma" ve "kara para aklama"nın da bulunduğu 42 münferit suçtan yargılanıyor.

Kaynak: AA