Malazgirt'te Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Malazgirt'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

26.01.2021 12:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:06
Malazgirt'te Kovid-19 denetimleri sürüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimler devam ediyor.

Denetimlere katılan Belediye Başkanı Cengiz Altın, denetledikleri iş yerlerinde vatandaşları maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralları konusunda uyardı.

İlçedeki denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirten Altın, düzenli olarak esnafı ziyaret ettiklerini söyledi.

Koronavirüs denetimine katılarak esnafı ve vatandaşları tedbirler konusunda uyardıklarını aktaran Altın, "Maske ve mesafe kurallarına uyarsak en kısa zamanda bu salgından kurtulabiliriz. Ziyaretlerde esnafın kurallara uyduğunu gördük. Duyarlı esnafımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

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