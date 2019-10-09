Malazgirt Müftüsü Demirtaş göreve başladı

09.10.2019 12:46

Muş'un Malazgirt ilçesine atanan müftü olarak atanan Emrah Demirtaş, göreve başladı.

Makamında gazetecilerle bir araya gelen Demirtaş, ilçeye atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçede din hizmetlerini en iyi şekilde yürütmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

"Burası müftü olarak görev yapacağım ilk yer. Tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan mutluyum. Aslen Vanlıyım. Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt ismini çok duydum ve bu bölgeye yabancı değilim. Malazgirt, tarih ve doğal güzellikleri bakımından nadide ilçelerimizden biri. Burada görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz."

Kaynak: AA