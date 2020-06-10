Malavi'de iş başvuru kuyruğunda izdiham: 118 yaralı Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için sağlık personeli alınacağının açıklanmasının ardından iş başvurusu kuyruğunda çıkan izdihamda 118 kişi yaralandı.

Malavi'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için sağlık personeli alınacağının açıklanmasının ardından iş başvurusu kuyruğunda çıkan izdihamda 118 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadele kapsamında 2 bin sağlık personeli alacağına ilişkin duyuru yaptı.

Mzuzu bölgesinde iş başvurusuna gelen yaklaşık 12 bin kişi, görevlilerin açmayı geciktirdiği kapının önünde izdihama neden oldu.

Sağlık Bakanlığı Sekreteri Charles Mwansambo, izdihamda yaralanan 118 kişinin hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

Ülkede şimdiye kadar 455 Kovid-19 vakası görülürken, 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA