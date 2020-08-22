Malatya ve civarında yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve civarında bugün yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya ve civarında bugün yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "22 Ağustos Cumartesi saat 06.00 ile 23 Ağustos Pazar 06.00 saatleri arasındaki tahmine göre, bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey ilçelerinin ve Bingöl çevreleri aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçmesi beklenmektedir" denildi.

Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinin parçalı bulutlu, aralıklı hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyretmesi beklendiği bildirildi.

"Rüzgar da etkili olacak"

Bu arada, rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına(40-60 km/sa) şeklinde esmesi tahmin ediliyor.

Diğer yandan, yağışlarla birlikte ani taşkın, dolu, yıldırım gibi olaylara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA