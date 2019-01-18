Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
|Kg
|13,50
|13,50
|Kesmelik kuru kayısı
|Kg
|5,30
|5,75
|Gün kurusu kayısı
|Kg
|17,16
|17,16
|Kuru kayısı
|Kg
|8,40
|21,90
|Kayısı çekirdeği içi (tatlı)
|Kg
|10,50
|10,50
Kaynak: AA