Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg13,5013,50
Kesmelik kuru kayısı Kg5,305,75
Gün kurusu kayısı Kg17,1617,16
Kuru kayısı Kg8,4021,90
Kayısı çekirdeği içi (tatlı) Kg10,5010,50

Kaynak: AA
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