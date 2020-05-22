MALATYA-Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram telaşı
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MALATYA-Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram telaşı

Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram telaşıMALATYA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesinde Ramazan Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilmedikleri gözlendi.

22.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:50

Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram telaşı

MALATYA'da, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlama öncesinde Ramazan Bayramı alışverişine çıkan vatandaşlar çarşıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafe kurallarına da dikkat edilmedikleri gözlendi.

Malatya'da, yarın başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar, çarşı ve meydanlara akın etti. Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kentte Soykan, 15 Temmuz ve Emekliler Parkı Meydanı'nda Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı görülürken, alanlarda polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.

MALATYA-Kısıtlama öncesi Malatya'da 'sosyal mesafesiz' bayram telaşı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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