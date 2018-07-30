Malatya Kent Konseyi Mardinli Çocukları Ağırladı

Malatya Kent Konseyi Mardinli çocuklara kenti tanıttı.

Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Malatya Kent Konseyi, Mardin'den gelen ve daha önce şehir dışına çıkma fırsatı bulamayan 25 öğrenciye Malatya'yı tanıttı, gezdirdi. Kent Konseyi tarafından organize edilen 3 günlük gezide Malatya'nın tarihi, kültürel yerleri, yöresel lezzetleri ve birçok özelliği tanıtıldı.

Öğrenciler 3 günlük sürede Sanat Sokağı, Orduzu Pınarbaşı, Tabiat Parkı, Aslantepe Höyüğü, Battalgazi İlçesi, Sultan Suyu Harası, Levent Vadisi, Kayısı Pazarı gibi birçok yeri gezme fırsatı buldu. Gezilerin yanında tiyatro gösterimleri, tekne turları trafik parkı gibi bir takım etkinlikler ile keyif dolu anlar yaşadı.

Program Koordinatörü Yeşim Keskin, yaptığı açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan 25 öğrenci ile Malatya'yı gezdiklerini belirtti.

Keskin, Malatya'yı ve kentin mutfağını ekipçe çok beğendiklerini anlatarak, "Bize karşı olan tutumlarından, misafirperverliğinden dolayı Malatya Büyükşehir Belediyesine ve Malatya Kent Konseyi'ne çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.