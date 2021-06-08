Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı
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Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı

Malatya'da traktör kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Epreme Mahallesi Kaymazlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ters dönen traktörde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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