Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 85 bin 500 lira ceza
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Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 85 bin 500 lira ceza

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye 85 bin 500 lira ceza
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye para cezası uygulandı.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 95 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 91 kişiye toplam 81 bin 900, maske takmayan 4 kişiye ise 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1105 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi. 23 iş yeri ile 8 araca ilişkin işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 3 kişi ise evine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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