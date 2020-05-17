Malatya'da kaybolan alzaymır hastası kişi bulundu
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 61 yaşındaki kişi, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
17.05.2020 09:02 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:02
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 61 yaşındaki kişi, jandarma ekipleri tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıkız Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 61 yaşındaki İbrahim Irgat'tan haber alamayan ailesi, jandarmadan yardım istedi.
Bunun üzerine arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu Irgat'ı evinden 4 kilometre uzakta boş arazide buldu, ailesine teslim etti.
Irgat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA