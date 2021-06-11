Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadir Aydın - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.G. yönetimindeki 44 HB 083 plakalı otomobil ile G.K. idaresindeki 44 AAR 530 plakalı otomobil Malatya-Adıyaman kara yolu Sürgü Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ve araçta bulunan İ.T, sağlık ekiplerince Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Araziye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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