Malatya'da deneme ekimi yapılan yem bitkisi çiftçinin yüzünü güldürdü

Malatya'da hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin ürün çeşitliliği ile gelirini arttırması amacıyla hazırlanan "Çayır, Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" kapsamında ekimi yapılan Macar fiği, yem bezelyesi, kılçıksız buğday ile tritikaleden oluşan 4'lü yem bitkisi tohumu karışımından...

Malatya'da hayvancılığın geliştirilmesi ve çiftçilerin ürün çeşitliliği ile gelirini arttırması amacıyla hazırlanan "Çayır, Mera Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" kapsamında ekimi yapılan Macar fiği, yem bezelyesi, kılçıksız buğday ile tritikaleden oluşan 4'lü yem bitkisi tohumu karışımından elde edilen verim, üreticiyi memnun etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, AA muhabirine, kentteki kaba yem açığının giderilmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında ekilen bitkilerin hasadının yapıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen proje kapsamında 4'lü karışım olan yem bitkisi ekimi yaptıklarını belirten Köksal, "Yüzde 35 Macar fiği, yüzde 35 yem bezelyesi, yüzde 15 kılçıksız buğday ile yüzde 15 de tritikale (buğday ve çavdar melezi) karışımını yüzde 75 hibeyle çiftçilere dağıttık. 177 çiftçi, 3 bin 800 dekar alana ekimini yaptı ve hasadını gerçekleştirdi. Üreticiler de memnun kaldı." diye konuştu.

Köksal, sulu arazilerde yapılan 4'lü karışımın deneme ekiminde verimin oldukça yüksek olduğunu dile getirerek "Verim oldukça yüksek oldu. Kuru şartlarda 1500-2000 kilogram, yaş olarak da 7500-8000 kilogram verim elde edildi. Çiftçilerimiz memnun kaldı. Bakanlığımıza 2021 yılı için sunduğumuz proje de onaylandı. Gelecek yıl yaklaşık 4 bin 500 dekar alanda bu projeyi çiftçilerimize yüzde 75 hibeli olarak sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Battalgazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Basri Hacıoğlu ise buğdaygil ve baklagil bitkilerinden oluşan karışım yem bitkisi ekimlerinden alınan verimin arttırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Karışımın mayıs sonu ve haziran başında hasat edilmesinden dolayı aynı alana ikinci bitki ekilme olanağı sağladığına işaret eden Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Ürünün hasadından sonra mısır gibi ikinci bitkinin ekim imkanı var. Çiftçilere 4'lü karışımı taban arazilerde ekmelerini tavsiye ediyoruz. Hayvancılık yapanlar bu karışımı hayvanların severek tükettiğini ve süt ile et üretimini arttırdığını söyledi. Çiftçiler projeden memnun ve devam etmesini istiyor. Kayısının dondan zarar gördüğü ve tutmadığı taban arazileri yem bitkisi yetiştirmede kullanılıyor. Deneme ekimleriyle dekardan daha fazla verim almaya çalışıyoruz. 4'lü karışımın ton fiyatı şu an 1300 lira civarında ancak kuraklık olduğu için kışın daha büyük fiyatlara alıcı bulacağına inanıyorum. Sulak yerlerde ikinci ekimi de yaparsa çiftçimiz çoğu üründen daha fazla para kazanacaktır."

Toygar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ahmet Zengin, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek. "Ürünümüz güzeldi, 100 dönümün üzerinde ekim yaptık, verim güzel. Yemi kendi besimdeki hayvanlara vereceğim. Projenin devamı ile mısır tohumunda destekleme beklentimiz var." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş