Malatya'da aranan 52 şüpheli yakalandı

09.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:58

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda aranan 52 şüpheli yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 52 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA