Malatya'da 43 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Malatya'da 43 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Malatya'da 43 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 43 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 43 bin 500 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Durucasu Mahallesi'nde bir bahçede kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonda, 43 bin 500 kök keneviri ile 25 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 1 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Malatya'da 43 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
Malatya'da 43 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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