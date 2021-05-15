Malatya, Bayramın 3'ncü gününde sessizliğini korudu
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Malatya, Bayramın 3'ncü gününde sessizliğini korudu

Malatya, Bayramın 3'ncü gününde sessizliğini korudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19)pandemisi tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Ramazan Bayramı'nın 3'ncü gününde de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19)pandemisi tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Ramazan Bayramı'nın 3'ncü gününde de cadde ve sokaklar sessizliğini korudu.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, Yeşilyurt Caddesi Tecde Mahallesi yolunda denetim yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, görevliler ve izin belgesi olanlar sokağa çıkabildi.

Malatya'da Ramazan Bayramı'nın 3'ncü gününde de sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyulduğu görüldü. Yeni tip korona virüs (Covid - 19)pandemisi tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. - MALATYA

Malatya, Bayramın 3'ncü gününde sessizliğini korudu
Malatya, Bayramın 3'ncü gününde sessizliğini korudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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