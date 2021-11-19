MAHSUR KALAN BALIKLAR KURTARILDI

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde kuraklık nedeniyle su seviyesi azalan çayda su birikintisinde mahsur kalan yaklaşık 10 bin yavru balık, baraj gölüne bırakıldı.

Kilgen Çayı'nda çok sayıda ölü balık olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kumgölü mevkisindeki yavru balıkların bir kısmının öldüğünü, yaklaşık 10 metrekarelik su birikintisinde içinde kalanların ise yaşam mücadelesi verdiğini fark etti. Ekipler, mahsur kalan yaklaşık 10 bin yavru balığı oksijen tanklı nakil araç ile kurtardı. Binlerce balık, baraj gölüne bırakıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan, balıkların su ve oksijen yetersizliği nedeniyle telef olduğu belirterek, "Su birikintisinde hayata tutunmaya çalışan binlerce yavru balığı süratle toplayarak geldikleri baraj gölüne bıraktık" dedi.