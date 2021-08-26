Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası
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Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası

Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk boks kulübü EC Boksing adına yarışan ağır sıklet dünya boks şampiyonu Mahmoud Charr, Muhammed Ali, Mike Tyson gibi dünya devlerini ringlerle tanıştıran ünlü menajer Don King'i mahkemeye vererek 4 milyon 575 bin Dolarlık tazminat davası açtı.

Türk boks kulübü EC Boksing adına yarışan ağır sıklet dünya boks şampiyonu Mahmoud Charr, Muhammed Ali, Mike Tyson gibi dünya devlerini ringlerle tanıştıran ünlü menajer Don King'i mahkemeye vererek 4 milyon 575 bin Dolarlık tazminat davası açtı. King, geçtiğimiz aylarda Mahmoud Charr'ın elinden dünya şampiyonluk kemerini haksız bir şekilde (Maç yapmadan) almış ve yıllarca ringe çıkmasına engel olmuştu.

Türk boks kulübü EC Boksing adına ringlerde ter döken dünya şampiyonu Mahmoud Charr'ın danışmanı Marco Schmidt, Güney Florida eyaletinde yer alan ABD Bezirksgericht'de davayı başlattığın resmen duyurarak, "Boks dünyasında yapılan haksızlıklara dur demek için bu dava örnek teşkil edecektir. Bu davanın sonuçlarına göre haksızlığa uğrayan çok sayıda boksörün haklarına kavuşacağını düşünüyorum" dedi. Schmidt, bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağını sözlerine ekledi.

EC Boksing Yönetim Kurulu Başkanı ve Mahmoud Charr'ın Promotörü Erol Ceylan ise, "Bu önemli davayı şimdiye kadar çoktan başlatmamız gerekiyorduk. Geç bile kaldık ancak geç de olsa adaletin yerini bulacağından hiç şüphem yoktur" şeklinde konuştu.

Boks dünyasının ünlü avukatlarından Patrick English, dört aşamalı bir dava olacağını vurgulayarak, "10.08.2021 tarihinde resmen başlattığımız mahkeme dünya boksuna da adalet getirerek, haksızlığa uğrayan boksörlere örnek teşkil edecektir" dedi.

Mahmoud Charr'ın basın danışmanı Vedat Alyaz, boks dünyasında adı yıllardır haksızlıklarla anılan Menajer Don King'in bu dava ile yaptığı oyunların gün yüzüne çıkacağını ifade ederek, davanın leyhlerine sonuçlanacağını umduğunu söyledi.

(İHA)

Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası
Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası
Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası
Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası
Mahmoud Charr'dan 4.5 milyon dolarlık tazminat davası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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