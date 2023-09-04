Yeşim Salkım, Buket Aydın'ı eleştirdi

Yaptığı bir paylaşımda Ebrar Karakurt'u eleştiren Buket Aydın, Yeşim Salkım tarafından sert sözlerle eleştirdi.

Salkım'ın "Alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" sözleri sonrası tartışmayı devam ettiren Aydın, şarkıcının yıllar önce eşini spor hocasıyla aldattığı iddiasını yeniden gündeme getirdi.

"ALIN TERİYLE PARA KAZANIYOR, YATAK TERİYLE DEĞİL"

Ebrar Karakurt'un bazı davranışlarını eleştiren Buket Aydın, "Şu Ebrar Karakurt muhabbetinden ben çok sıkıldım.

Siz sıkılmadınız mı? Kesin olan bir şey var çok iyi bir oyuncu. Ama her galibiyetten sonra kişisel laf sokma olayına girmemesi gerek.

Yaşı daha küçük anlıyorum; üzerine gelindikçe cevap verme ihtiyacı hissediyor. Ama çok düşünmeden ve nereye gideceğini anlamadan sergilediği davranışlarla tepkileri arttırmanın ötesine geçemiyor" deyince Yeşim Salkım da "Buket kapa çeneni artık çok ve boş konuşuyorsun haydi herkes hesap kitap yapıp konuşacak diye bir kaide yok yeter yaşıtlarınla herkes kendi yatak odasından sorumlu bilmem anlatabildim mi?

En azından alın teriyle para kazanıyor yatak teriyle değil" ifadelerini kullandı.

AYDIN: CEVABIMI MAHKEMEDE VERECEĞİM, KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ

Şarkıcının paylaşımının ardından cevap veren Buket Aydın ise yıllar önce Salkım'ın eşi Hakan Uzan'ı spor hocasıyla aldattığı yönündeki bir haberi yayınlayarak şunları söyledi:

"Ebrar'ın üzerine gidilmesini doğru bulmadığımı fevri çıkışlarının gençliğine verilmesini söylediğim tweeti bile küçük beyninizle nerelere çekmişsiniz.

Övündüğü tek şey boşandığı (sepetlendiği) kocaları olan bir teyze var ona da cevabımı mahkemede vereceğim. Yatak teri alın teri falan bir şeyler saçmalamışsın 19 yaşımdan beri çalışıyorum ama seni de anlıyorum kişi kendinden bilir işi ben spor hocasıyla terlemedim canlı yayındaki spot ışıkları ile terledim.

Her okuduğuna inanacaksan o zaman bu haberi hatırla. Haydi iyi geceler."

SALKIM: BEN EMİR SARIGÜL'ÜN KARISINA BENZEMEM, SAVAŞ İSTİYORSAN HODRİ MEYDAN

İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlenince Yeşim Salkım da Aydın'ın Emir Sarıgül ile yaşadığı ilişkiyi hatırlattı. Aydın'a cevap veren Salkım, "Bak kızım iyi oku hangisi doğru tüm star ve telsim çalışanları iyi biliyor sen şimdi o dönemin yöneticilerinden tanıdığın varsa ki var ben biliyorum sor bakalım çünkü mahkemede lazım olacak hepinize.

Ben Emir Sarıgül'ün karısına benzemem ya da diğerlerinin... Sonuna kadar giderim çünkü Allah'tan başka kimseye hesap vermedim, vermeyeceğim o kalın kafana sokacaksın bunları savaş mı istiyorsun hodri meydan gel bakalım kim daha temiz.

Ben sepetlenmem, sepetletirim arkana aldığın o trollere sakın güvenme itle yatan bitle kalkarmış" ifadelerini kullandı.