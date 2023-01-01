TRT'DE YILBAŞI PROGRAMI BELLİ OLDU!

Türkiye, her zaman olduğu gibi yeni yıla yine TRT ekranlarında girecek. Konserlerden yılın önemli spor olaylarına, unutulmaz nostalji programlarından müzik programlarına özel içerikler TRT ekran ve radyolarında yerini alacak.

TRT'nin yılbaşı programları yine dopdolu. Türkiye'nin gönlünde taht kurmuş unutulmaz isimler, canlı konserler, diziler ve radyo programlarına ev sahipliği yapacak olan TRT, yılbaşı gecesinde de izleyici ve dinleyicinin adresi olacak.

TRT 1'de yılbaşı ekranı

Türkiye'nin televizyon hafızası TRT 1, yeni yılın ilk dakikalarında "1'de Nostalji" programı ile izleyicinin karşısında olacak.

Zeki Müren'in de aralarında bulunduğu sanatçıların yer alacağı programda Türk Sanat Müziği parçalarından günümüze TRT'de yayınlanan yılbaşı programlarını hatırlatarak izleyicileri geçmişe keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Berlin ve Viyana Filarmoni Orkestrası'nın yeni yıl konseri canlı yayınla TRT 2'de

Şef Kirill Petrenko yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası, yılbaşı gününü renklendirecek. 31 Aralık Cumartesi saat 19.30'da "Berlin Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Gala Konseri"nde Şef Kirill Petrenko yönetiminde tenor Jonas Kaufmann, Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Nino Rota, Sergei Prokofiev ve Peter Tchaikovsky'nin eserlerini seslendirecek.

Viyana Filarmoni Orkestrası'nın geleneksel yeni yıl konseri, Franz Şef Welser-Möst yönetiminde, Wiener Musikverein'den 90'dan fazla ülkeye canlı yayın ile ulaşacak. Konserde Eduard Strauss, Josef Strauss, Johann Strauss Jr., Carl Michael Ziehrer, Franz Von Suppè ve Joseph Hellmesberger'ın eserleri izleyici ile buluşacak. "Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri" 1 Ocak Pazar günü saat 13.15'te canlı yayınla TRT 2'de.

TRT Müzik'te yeni yıl coşkusu

TRT Müzik sevilen programı "Yıldızların Altında" ile yeni yılı karşılayacak. 31 Aralık Cumartesi saat 22.00'de başlayacak programda Ayşen Birgör, konukları Cafer Nazlıbaş, Rumeli Ekrem, Tuğçe Pala, Cengiz Kurtoğlu ve Gökhan Sezen ile yeni yılı karşılayacak. Yayın aynı zamanda TRT Türk ile ortak yayın ile ekranlara yansıyacak.

TRT Spor yılın önemli olaylarını bir araya toplayacak

TRT Spor bu yıl spora yön veren ve başarılarımız ile dolu yılı "Almanak 2022" programında izleyicisine hatırlatacak. "Almanak 2022", 31 Aralık Cumartesi saat 22.00'de TRT Spor Ekranından izleyici ile buluşacak.

TRT Avaz'dan "Fikret Amirov Anma Konseri"

TRT Avaz 2022 yılında TÜRKSOY Daimi Konseyi tarafından doğumunun 100. yılı kapsamında ilan edilen "Fikret Amirov Anma Yılı" çerçevesinde "Fikret Amirov Anma Konseri" ile yeni yılı karşılayacak.

Azerbaycanlı bestecinin eserlerinden oluşan repertuvar, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ile dünyaca ünlü solistlerin yer aldığı anma gecesi konserinde sanatseverlerle 31 Aralık 2022 Cumartesi saat 23.30'da TRT Avaz ekranlarında buluşacak.

"Rastak" TRT Kürdi'de

TRT Kürdi, yeni yılı "Rastak Konseri" ile karşılayacak. 31 Aralık Cumartesi saat 22.15'de İranlı çağdaş halk müzik topluluğu Rastak, TRT Kürdi ekranında izleyici ile buluşacak.

İran'da yaşayan milletlerin dillerinde ve lehçelerinde çeşitli müzik aletleriyle Rastak, ilgilisine hem göze hem de kulağa hitap eden bir müzik ziyafeti sunacak.