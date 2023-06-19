Shakira, 'koyu tenli bir adam' deneyimledikten sonra beyaz erkeklerle ilişki yaşamayı tercih etmiyor

Shakira ve Lewis Hamilton arasındaki ilişkiye dair söylentiler devam ederken, Shakira'nın yakın çevresinden alınan bilgilere göre, şarkıcının artık beyaz erkeklerle ilişki yaşamayı tercih etmediği belirtiliyor. Çiftin ilişkiyi yavaş ilerletme kararı aldığı ve sadece yakın çevrelerinin haberdar olduğu ifade ediliyor.

Shakira ve Lewis Hamilton arasındakiilişki, basında geniş yer buluyor. İlişkilerinin yalnızca dostça mı yoksa daha fazlası mı olduğu hakkındaki söylentiler en çok aranan haberler arasında yer alıyor.

Bu duruma dair, Shakira'yla uzun yıllar boyunca dostluğu olan gazeteci Jordi Martin, 'Amor y Fuego' TV programında sanatçı ve Formula 1 sürücüsü arasındaki muhtemel romantik ilişkiye dair detayları açıkladı. Son zamanlarda birçok kez birlikte görüldüler.

Çift,arkadaşlarıyla bir yat gezisinde göründüler ve hatta Shakira'nın da izlediği Grand Prix yarışlarında yarışları esnasında"öpüştükleri ve sarıldıkları" iddia edildi.

Martin, Shakira'ya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, şarkıcının "bir 'koyu tenli adam' deneyimledikten sonra, artık 'beyaz' denememeyi tercih ettiğini" belirtti.

Çiftin ilişkiyi yavaş ilerletme kararı aldığını ve bu durumdan sadece yakın çevrelerininhaberdar olduğunu ekledi.

Shakira'nın bu hafta buluştuğu yakınlarına heyecanlı ve mutlu olduğunu söylediğini aktardı.