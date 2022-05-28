Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde sahne aldı - Haberler

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Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

Demirören Haber Ajansı - Engin Anak - Magazin
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Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde sahne aldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, yörük göçüyle başladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, yörük göçüyle başladı. Festivalde sahneye çıkan Seda Sayan'a çeyiz sandığı hediye edildi.

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 20'nci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, sembolik yörük göçü ile başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan yörük göçüne; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. İskele Şelale Meydanı önüne kadar yürüyüşe, Alanya halkının yanı sıra turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti.

Sembolik yörük göçünü tamamlayan topluluk, İskele Şelale önünde düzenlenen etkinliğe katıldı. Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri 3 Anatolian Sopranos'un konseri yoğun ilgi gördü. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Sizlerin ve yabancı konuklarımızın katılımıyla Turizm ve Sanat Festivali'mizin çıtasını hep bir adım daha yükseğe taşıyarak, her yıl daha da artan coşku ve heyecanla gerçekleştiriyoruz" dedi.

Festival kapsamında düzenlenen konserde Onur Kırış ile eğlence başladı. Kırış'ın ardından su perdesi lazer efekt şovu ve havai fişek gösterisi yapıldı sonrasında Seda Sayan sahneye çıktı. Belediye Başkanı Yücel, yakın zamanda evlenen Sayan'a ceviz ağacından el işçiliği oymalı çeyiz sandığı, ipek kozasından gelin çiçeği ve üzerine resminin işlendiği su kabağı hediye etti. Seda Sayan, çeyiz sandığında bulunan, Alanya Koza Ürünleri Kooperatifi Kadınları tarafından hazırlanan el emeği ürünleri çok beğendiğini belirterek, "Yıllardır sahnedeyim. Aldığım en güzel hediye. Teşekkürler Alanya" dedi.

Seda Sayan, konserine 'Tabi Tabi' şarkısıyla başladı, art arda sevilen şarkılarını söyleyip, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Festival, bugün ise Fettah Can konseriyle devam edecek.


Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Magazin

Adem Murat Yücel Seda Sayan Turizm Alanya Magazin Haberler

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