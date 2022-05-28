Seda Sayan, Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nde sahne aldı - Haberler

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, yörük göçüyle başladı. Festivalde sahneye çıkan Seda Sayan'a çeyiz sandığı hediye edildi.

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 20'nci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, sembolik yörük göçü ile başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan yörük göçüne; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve binlerce kişi katıldı. İskele Şelale Meydanı önüne kadar yürüyüşe, Alanya halkının yanı sıra turistler ve yerleşik yabancılar da eşlik etti.

Festival, bugün ise Fettah Can konseriyle devam edecek.