Şarkıcı Taylor Swift, denizde sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Cannes film festivalinde tanıştıktan sonra 2016 yılında beri ilişkileri devam eden Taylor ve Joe Alwyn ilişkilerini Amerika ve Londra arasında yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, şimdilerde Bahama Adaları'nda tatil yapıyor.

DENİZDE ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Güzel havanın tadını çıkaran çift, bir ara yüzerek serinledi. Romantik anlar yaşayan ikili, öpüşürken görüntülendi. Bir süre sevgilisi ile öpüşen Amerikalı şarkıcı Taylor, sudan sahile çıkınca giydiği siyah bikinisi ve kusursuz fiziği ile göz kamaştırdı. Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik kararı aldığı ileri sürüldü. Taylor'un ''Shake It Off' şarkısının klibinde gelinlik giymesi çiftin nişanlandıkları veya evlendikleri hakkında ortaya atılan dedikoduları güçlendirdi. Fakat bu dedikodular hakkında ne Taylor ne de Joe şu ana kadar her hangi bir açıklama yapmadı.