Pamukkale'de minikler tiyatro gösterisi ile doyasıya eğlendi

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile Kaptan Pengu ve Arkadaşları miniklerle buluştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin de bizzat katıldığı tiyatro gösterimine minikler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Pamukkale Belediyesi'nin organizasyonu ile TRT Çocuk lisanslı Kaptan Pengu ve Arkadaşları adlı tiyatro gösterisi ücretsiz olarak miniklerle buluştu. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda saat 14.00 ve 16.00 olmak üzere iki seansta ücretsiz olarak miniklerle buluşan Kaptan Pengu ve Arkadaşları, miniklere bol kahkahalı eğlenceli bir gün geçirttiler. TRT'nin çocuklara özel tv kanalı olan TRT Çocuk ekranlarında çocuklarla buluşan çizgi film karakterleri, Denizlili minikler tarafından heyecanla karşılandı. Miniklere, çevre kirliliği, su tasarrufu ve geri dönüşüm konularında da eğitici mesajlar veren Kaptan Pengu ve Arkadaşları, iki esans olarak minik seyircileriyle buluştu.

"Çocuklarımızla çok güzel bir gün geçirdik"

Miniklerin kahkahalarıyla inleyen Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterimi Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki de izledi. Gösteri öncesi ve sonrasında miniklerin sevincine tanıklık eden Belediye Başkanı Avni Örki, onların neşesinin her şeye değeceğini belirtti. Belediye Başkanı Avni Örki, gösteri sonrasında hem ailelerin hem de miniklerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak, her biriyle tek tek sohbet etti. Başkan Örki, "Çocuklarımızla çok güzel bir gün geçirdik. Kaptan Pengu ve Arkadaşlarıyla da tanışma fırsatı bulduk. Çocuklarımız ne güzel eğlendi, kahkahaları her yeri inletti. Onlar zaten hep gülsün. Kahkahaları hiç eksik olmasın. Başta bir baba olarak sonrasında yerel yönetici olarak çocuklarımızı gerçekten önemsiyoruz. Onlar için çalışıyoruz. Onların eğitimine ne kadar çok destek sağlıyorsak, bir o kadar da onların sosyal yaşantılarını renklendirmeye çalışıyoruz. Bugün bu güzel çizgi film karakterlerimizde çocuklarımıza çok güzel mesajlar verdiler. Eğlenceli ve bir o kadar da çocuklarımıza çok güzel farkındalıklar aşıladığını düşündüğümüz etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza ve ailelerine çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni etkinliklerimizde görüşmek üzere. Her şey daha da güzel bir Pamukkale için ve yine her şey geleceğimiz olan çocuklarımız için" diye konuştu. - DENİZLİ