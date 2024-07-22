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Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

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Spora olan tutkusuyla tanınan Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, Galatasaraylı yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye özenerek saçlarını sarıya boyattı.

Gündemle ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, yeni imajıyla adından söz ettirdi. DJ'lik kariyerinin yanı sıra sıra futbola ilgisiyle de tanınan 42 yaşındaki Kurt, saçlarını sarıya boyattı. Kurt'un yeni imajı Galatasaraylı yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye benzetildi.

Yeni imajını Instagram hesabından yayınlayan Kurt sadece kalp emojisi koyarken Demet Akalın'dan yorum gecikmedi. Hayat arkadaşının saçını boyatmasına şaşıran şarkıcı "İlk sorduğunda yaptır derken ciddi değildim" ifadelerini kullandı. Kurt'un yeni tarzı takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Kurt'un yeni imajını çok beğenirken bir kısım da hiç yakıştıramadı.

Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı

Haberler.com / Barış Polat - Magazin

Demet Akalın Mauro Icardi Okan Kurt Ünlüler Magazin Spor Haberler

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Yorumlar (1)

CAN Işık:

Şebekler bunlar yaa

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