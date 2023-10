Kısmetse Olur'da bedenlerini sergilemeleri mi istendi? Eski yarışmacı Yeliz Açıkel cevapladı: Hayır, bizi hep uyarıyolardı

YouTube kanalında yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'yle tanınan Yeliz Açıkel, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yarışmadaki ilişkisinin gerçek olduğunu söyleyen Açıkel, kurgu olmadığını ve ekibin kıyafetlerinden dolayı yanlış anlaşılmamaları için kendilerini uyardıklarını anlattı.

"YARIŞMAYA EVLENMEK İÇİN GİRDİM"

Yarışmaya ablasının başvurusuyla katıldığını söyleyen Yeliz Açıkel, "YouTube'da yayınlanacağı için katılmak istemedim. Pişman olduğum dönemler oldu o da yaşadığım ilişkiden dolayıydı. Onun dışında benim için gayet güzeldi. Ben alaturka bir kadınım. Düzenli bir hayatım vardır herkes nereye gidip gitmediğimi bilir. Her akşam kardeşlerimle oturup yemek yemem lazım. Bütün enerjimi kardeşlerime verdim. Ben yarışmaya evlenmek için gittim. Ekran önüne çıkan bir adamın her şeyi konuşup yalan söylemeyeceğini düşündüm. Olsaydı da evlenirdim. Ben düzeni seven biriyim. Yarışmadan çıkan herkes 3 yıllık sözleşmesi bittikten sonra orası için 'kurgu' diyecek. Benim yarışmadaki ilişkim gerçekti. İçeride önceden planlayarak hareket eden bazı çiftler vardı. Benim ilişkim gerçek olduğu için çok yıprandım. Yarışmadaki ilişkimde aldatıldım. Gözümle görmedim ama fotoğraf ve ses kaydı geldi" ifadelerini kullandı.

"YARIŞMANIN BAŞINDA HERKES KENDİ KARAKTERİNİ SERGİLEDİ SONRA ROL YAPMAYA BAŞLADI"

"Programda rol yapanlar oldu mu?" sorusu üzerine konuşan Açıkel, "İlk zamanlar bana göre herkes kendi karakterini sergiledi. Yarışmadayken diğer kızlar eve gittiğinde ne dediğini bilmiyordum. O yüzden de rol yaptıklarını bilmiyordum. Sonrasında herkes sosyal medyanın gücünü görünce oynamaya başladı. Stratejik olarak ilerlediler ama ben hep kendim oldum. Keşke ben de stratejik davransaydım. Yarışmadaki bütün ilişkiler gerçekti. Bazı çiftler nasıl davranacaklarını önceden konuşuyordu" dedi.

"ÖYKÜ SERTEL TARAFLI BİR SUNUCU DEĞİLDİ"

Öykü Sertel hakkında da konuşan Açıkel, "Öykü Serter kamera önünde de arkasında da bana karşı hep aynıydı. Hatta beni çok uyardı 'kızım bırak, devam etme' diye. Bana destek oluyordu. Bence taraflı bir sunucu değil. Bazı videolar izlediğimde taraflı gibi geliyordu ama içeriden olan biri olduğum için bana öyle gelmedi. Kısmetse Olur All Star olursa denemek isterim. Çünkü benim ilişkim konusunda pişmanlığım var yarışmadan dolayı değil" ifadelerini kullandı.

"KISMETSE OLUR KURGU DEĞİLDİ"

"Kısmetse Olur kurgu mu?" sorusuna da cevap veren yarışmacı sözlerine şöyle devam etti: "Kurgu değildi çünkü bize kimse 'şunu yapın' demiyordu. Yönlendirebileceklerini düşündükleri kişiyi belki kenara çekip konuşmuşlardır. Bana böyle bir şey denilmemişti. Bana bir 'siz birbiriniz seçtiniz ama bence olmasın' demişlerdi keşke onu dinleseydim."

"YARIŞMADA ÇEKİMLER 13 SAAT SÜRÜYORDU"

"Yarışmadan sonra tanınmaya başladım. Hareketlerime dikkat ediyorum kötü örnek olmamak için. Şarkı yapmak istiyordum o süreç kolaylaşmış oldu. Bunun dışında hayatımda ekstra bir şeyler değişmedi. Yarışmada bana zorla yaptırılan bir hareket olmadı. Ben normal hayatımda çok sakin biriyim ama bazen yarışmada çekimler uzun sürdü için sakin olduğum yerler değil sinirlendiğim yerler gösteriliyor. Bu yüzden de kavgacı biri olarak tanındım. Çünkü çekimler 12-13 saat sürüyordu."

"EKİP DEKOLTELİ GİYMEMİZİ İSTEMİYOR VE BİZİ UYARIYORLARDI"

Son olarak "Kısmetse Olur'da bedenlerinizi sergilemenizi mi istediler?" sorusunu yanıtlayan genç yarışmacı "Hayır, o konuda haklarını yiyemem. Giyim tarzımıza dikkat ediyorlardı. Hatta 'bir tık daha uzun giyseniz, dekolteyi bira kapatsanız ve bir yerde dekolte verin sadece' diyorlardı. Bedenlerimizi sergilememizi istemediler ama bir yerden sonra da onlar çok sık uyarmaktan vazgeçti. Benim birçok kez elbisemin dekoltesini diktiklerini hatırlıyorum. Buna ben de müsaade ediyordum. Kötü izlenim vermemizi istemiyorlardı" şeklinde konuştu.